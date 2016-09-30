Найем отозвал свой законопроект об изменениях в систему е-декларирования

Депутат уверен, что в дальнейшем будет попытка полностью закрыть доступ к некоторым данным деклараций через изменения в закон или через решение КСУ.
"Учитывая спекуляции вокруг электронного декларирования, я отзываю свой законопроект о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции. Мои абмиции не стоят того, чтобы ставить под угрозу и бросать тень на сам институт электронного декларирования, независимо от того, насколько правильными и нужными являются в данный момент", - написал он на своей странице в Facebook.
По словам депутата, законопроект уточнял критерии определения совместного проживания, совершенствовал работу самого НАЗК и предлагал отражать в открытом доступе лишь общую сумму денежных средств декларанта, без разбивки по валютам и местонахождению.
"Как я и говорил, таким образом мы хотели нейтрализовать главный аргумент противников электронного декларирования, утверждающих, что публикация такой информации увеличит преступность. Я уверен, что такой аргумент и надуманный, угроза сильно преувеличена. И когда вносил законопроект, предупреждал, что если сейчас этим не заняться, то у меня нет никаких сомнений, что в дальнейшем будет попытка полностью закрыть доступ к этой информации через изменения в закон или через решение КСУ", - добавил Найем.
В то же время, как отметил парламентарий, его опасения оправдались: в парламенте зарегистрирован законопроект Игоря Грынива, которым предлагается изъять из открытого доступа ряд данных:
- данные о виде имущества, характеристики имущества, дате вступления его в собственность, владение или пользование, стоимость имущества на дату его приобретения в собственность, владение или пользование;
- в случае, если движимое имущество находится в общей собственности, - данные о всех совладельцев такого имущества;
- сведения о стоимости и размер подарков;
- имеющиеся денежные активы, в том числе наличные средства, средства, размещенные на банковских счетах, вклады в кредитные союзы и других небанковских финансовых учреждений, средства, одолженные третьим лицам, а также активы в драгоценных (банковских) металлах.
Ранее в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.
Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA