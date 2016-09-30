Найем отозвал свой законопроект об изменениях в систему е-декларирования

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Депутат уверен, что в дальнейшем будет попытка полностью закрыть доступ к некоторым данным деклараций через изменения в закон или через решение КСУ.

После долгих объяснений своего законопроекта об электроном декларировании Найем просто отозвал его Блок Петра Порошенко

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем отозвал свой законопроект, предусматривающий внесение изменений в систему электронного декларирования.

"Учитывая спекуляции вокруг электронного декларирования, я отзываю свой законопроект о внесении изменений в закон о предотвращении коррупции. Мои абмиции не стоят того, чтобы ставить под угрозу и бросать тень на сам институт электронного декларирования, независимо от того, насколько правильными и нужными являются в данный момент", - написал он на своей странице в Facebook.

По словам депутата, законопроект уточнял критерии определения совместного проживания, совершенствовал работу самого НАЗК и предлагал отражать в открытом доступе лишь общую сумму денежных средств декларанта, без разбивки по валютам и местонахождению.

"Как я и говорил, таким образом мы хотели нейтрализовать главный аргумент противников электронного декларирования, утверждающих, что публикация такой информации увеличит преступность. Я уверен, что такой аргумент и надуманный, угроза сильно преувеличена. И когда вносил законопроект, предупреждал, что если сейчас этим не заняться, то у меня нет никаких сомнений, что в дальнейшем будет попытка полностью закрыть доступ к этой информации через изменения в закон или через решение КСУ", - добавил Найем.

В то же время, как отметил парламентарий, его опасения оправдались: в парламенте зарегистрирован законопроект Игоря Грынива, которым предлагается изъять из открытого доступа ряд данных:

- данные о виде имущества, характеристики имущества, дате вступления его в собственность, владение или пользование, стоимость имущества на дату его приобретения в собственность, владение или пользование;

- в случае, если движимое имущество находится в общей собственности, - данные о всех совладельцев такого имущества;

- сведения о стоимости и размер подарков;

- имеющиеся денежные активы, в том числе наличные средства, средства, размещенные на банковских счетах, вклады в кредитные союзы и других небанковских финансовых учреждений, средства, одолженные третьим лицам, а также активы в драгоценных (банковских) металлах.

Ранее в Верховной Раде и Администрации президента предложили законопроект об "амнистии" капиталов в декларациях. Проектом предполагается, что декларант должен будет уплатить "сумму налогового обязательства, самостоятельно определенную в разовой декларации", которое будет считаться согласованным. Размер налога составит 5%.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".