НАТО расширит присутствие в Черном море

Приложить усилия договорились Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция США и Румыния.
"Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США вместе с Румынией договорились приложить усилия (к силам сдерживания в Черноморском регионе - ред). Другие страны ищут возможности присоединиться", - заявил он.
Детали относительно функционирования и количества этих сил, как ожидается, объявят позже.
Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.
Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году.Европейская правда