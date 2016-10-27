Топ Новости
<
>

НАТО расширит присутствие в Черном море

27 октября в 01:16

Приложить усилия договорились Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция США и Румыния.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг рассказал о планах НАТО в Черном море
Участники министерской встречи НАТО в среду, 26 октября, договорились о совместном присутствии в странах на восточном фланге Альянса, в частности в Румынии. Как сообщил после встречи Генсек НАТО Йенс Столтенберг, речь идет о присутствии "наземном, а также в акватории Черного моря", сообщает "Европейская правда".

"Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США вместе с Румынией договорились приложить усилия (к силам сдерживания в Черноморском регионе - ред). Другие страны ищут возможности присоединиться", - заявил он.

Детали относительно функционирования и количества этих сил, как ожидается, объявят позже.

Читайте также: В Украине возобновят программу информирования населения о НАТО

Ранее сообщалось, что главы оборонных ведомств стран-членов Североатлантического альянса на саммите в Брюсселе обсудили растущую военную активность РФ на восточных границах НАТО.

Напомним, что на саммите НАТО в Варшаве в июле 2016 года также было принято решение разместить четыре батальона в Польше, Литве, Латвии и Эстонии в 2017 году

По материалам: Европейская правда
Читайте также
Тэги
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.58
EUR 27.95
Последние новости