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НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире - Порошенко

17 января в 15:32

По словам украинского президента, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совбезе ООН.

Порошенко НАТО саммит
Порошенко заявил, что НАТО осталось единственным эффективным механизмом глобальной безопасности
Сайт президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО важно не только для стран-членов АЛьянса, но и для мировой безопасности.

"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире", - сказал Порошенко в интервью Bloobmerg.

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Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в 47 ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАТО Порошенко Украина
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