НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире - Порошенко

По словам украинского президента, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совбезе ООН.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что НАТО важно не только для стран-членов АЛьянса, но и для мировой безопасности.
"Когда Россия аннексировала Крым и начала агрессию на Востоке моей страны, Россия полностью разрушила поствоенную мировую систему, которая базировалась на Совете безопасности ООН. И НАТО осталось единственным эффективным механизмом безопасности в мире", - сказал Порошенко в интервью Bloobmerg.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко прибыл в Швейцарию для участия в 47 ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.ZN.UA