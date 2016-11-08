Народные депутаты в октябре получили надбавок к зарплате на 2,3 миллиона гривень

Надбавки получены за "интенсивность труда".

Депутаты получили надбавки к зарплате Василий Артюшенко, ZN.UA

Депутаты Верховной Рады в октябре получили надбавки к заработной плате на сумму 2,3 миллиона гривень, сообщили в аппарате парламента.

Деньги былы выплачены за интенсивность труда. Также народные депутаты в октябре получили дополнительно 58,4 тыс. гривень в качестве доплаты за ранг, сообщают "Українські новини".

Кроме того, 35,1 тыс. гривень народные избранники получили в качестве надбавки за ученую степень, 1,1 тыс. гривень - за использование иностранного языка.

Общий объем зарплаты, зачисленной депутатам в октябре, составил 6,8 миллионов гривень.

Как сообщалось ранее, народные депутаты в 2017 году планировали увеличить свою зарплату с 17,6 тыс. до 40 тыс. гривень, однако впоследствии отказались от этой идеи. Зароботная плата депутатов с апреля 2016 года выросла почти в 3 раза - с 6,4 тыс. гривень до 17,6 тыс. гривень.

Генеральная прокуратура Украины проверит уплату налогов народными депутатами Украины, задекларировавшими более 100 тысяч долларов наличными. Следующими шагами ведомства будет анализ электронных деклараций на предмет возможного отмывания средств, добытых преступным способом, а также информация о банковских вкладах депутатов и чиновников.