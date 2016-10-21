Народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривень

Увеличение зарплат парламентариям предлагается предусмотреть при окончательном формировании бюджета на 2017 год.
Зарплаты заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций могут повысить до 41,6 тыс. гривен (26 минималок), глав подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. гривен.
Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).
Как сообщалось, в проекте Госбюджета на 2017 год правительство Украины предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этомминимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.Українські новини