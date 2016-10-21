Народные депутаты намерены увеличить свою зарплату до 40 тысяч гривень

Увеличение зарплат парламентариям предлагается предусмотреть при окончательном формировании бюджета на 2017 год.

Депутаты хотят получать значительно больше денег tovstyzhenko.com

Народные депутаты предложили правительству в рамках формирования бюджета на 2017 год определить уровень финансового обеспечения парламентариев, сказано в принятом 20 октября постановлении Верховной Рады Украины "О выводах и предложениях к проекту бюджета на 2017 год", сообщают "Українські новини". Постановление принято в целом, его поддержали 230 членов парламента. Постановление предусматривает повышение заработных плат народных депутатов уже с 1 января 2017 года. Так, зарплата председателя Верховной Рады может составить 30 минимальных зарплат, то есть 48 тыс. гривень. Вице-спикерам предлагается платить 28 минималок, что равно 44,8 тыс. гривень, главам комитетов – 43,2 – 27 минимальных зарплат.

Зарплаты заместителей глав комитетов, а также заместителей руководителей фракций могут повысить до 41,6 тыс. гривен (26 минималок), глав подкомитетов и членов комитетов - до 25 минимальных зарплат или 40 тыс. гривен.

Как сообщалось, заработная плата народных депутатов с 15 апреля 2016 года выросла почти в три раза – с 6400 грн (около 250 долларов) до 17 650 грн (700 долларов по апрельскому курсу).

Как сообщалось, в проекте Госбюджета на 2017 год правительство Украины предлагает увеличить в 2017 году расходы на администрацию президента на 50%, на Генеральную прокуратуру – на 40%, на аппарат Кабинета министров - на 30%. При этомминимальные зарплаты и пенсии вырастут на 10%.