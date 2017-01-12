НАПК распределило 340 млн грн из госбюджета на финансирование партий в 2017 году

Партия "Самопомич" получит 44 млн грн отдельно за соблюдение гендерной квоты на парламентских выборах 2014 года.

Политические партии получат из бюджета почти 400 млн грн НАПК / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции () распределило средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.

Решением предусматривается предоставление "Радикальной партии Олега Ляшко" 38 млн 257,9 тыс. грн, партии "Самопомомич" – 56 млн 394,56 тыс. грн, "Блоку Петра Порошенко" - 112 млн 103,6 тыс. грн , "Оппозиционному блоку" – 48 млн 467,7 тыс. грн, партии "Батькивщина"- 29 млн 182,2 тыс. грн, "Народному фронту" – 113 млн 753,5 тыс. грн.

Напомним, что государственное финансирование уставной деятельности политических партий, согласно началось со III квартала 2016 года. Таким образом, если в прошлом году партии получили средства только за III и IV кварталы, то в этом году они будут финансироваться ежеквартально в предусмотренном законодателем объеме.

На финансирование партий в текущем 2017 году из госбюджета выделено более 398 млн грн.

Решением НАПК предусматривается выделение средств в сумме 44 млн 239,94 тыс. грн партии "Самопомич", согласно соблюдению политической партией гендерной квоты на парламентских выборах 2014 года.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".