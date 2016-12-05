НАПК просит политические партии отчитаться о расходах и доходах

В Украине насчитывается 349 политических партий.

За третий квартал 2016 года в НАПК отчеты подали 243 партии НАПК / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) обратило внимание политических партий на представления отчетов об имуществе, доходах, расходы и обязательствах финансового характера за четвертый квартал 2016 года.

"С 2016 года согласно части второй раздела ІІ "Заключительных и переходных положений" Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения и противодействия политической коррупции" политические партии должны представлять ежеквартальные отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера. ", - говорится в сообщении пресс-службы НАПК.

В ведомстве отмечается, что в Украине насчитывается 349 политических партий.

В целом за первый квартал 2016 года отчеты подали 195 партий, за второй квартал – 200, за третий квартал 2016 года – 243 политические партии.

Ранее сообщалось, что четыре из шести политических партий, представленных в Верховной Раде, получили государственное финансирование уставной деятельности в сумме 141 млн 647 тыс. грн за III и IV квартал 2016 года.

Как сообщает НАПК, государственное финансирование получили "Народный фронт" - 50 млн 272 тыс. грн, партия "Блок Петра Порошенко" - 49 млн 543 тыс. грн, "Самопомич" - 24 млн 923 тыс. грн, Радикальная партия Олега Ляшко - 16 млн 907 тыс. грн.

В проекте госбюджета-2017 на финансирование партий предусмотрено 442 млн грн.

Подробнее о государственном финансировании политических партий читайте в материале Андреаса Умланда и Мириама Космеля "Государственное финансирование политических партий: Судьбоносная реформа или политическая косметика?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".