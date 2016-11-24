Топ Новости
<
>

НАПК получит доступ к информации о ценных бумагах чиновников

24 ноября в 00:37

Агентство сверит их декларации с базой данных НКЦБФР. 

НАПК НАЗК
НАПК получит доступ к ценным бумагам
НАПК / Facebook

Национальное агентство по противодействию коррупцию (НАПК) получит доступ к базам данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщается на сайте НАПК. 

Соответствующий меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией подписали заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий и председатель НКЦБФР Тимур Хромаев. 

Меморандум предусматривает консолидацию усилий двух госструктур сфере пресечения коррупционных правонарушений, в том числе путем обмена соответствующей информацией. 

В рамках соглашения НАПК получит прямой доступ к информационным базам данных ценных бумаг, владельцем которых является НКЦБФР. 

По словам Руслана Радецкого, доступ к базам данных НКЦБФР является необходимым элементом по проверке деклараций госслужащих.

Читайте также: НАПК будет проверять образ жизни чиновников и депутатов

Как сообщалось, в Национальном агентстве противодействия коррупции (НАПК) пока не могут ответить на вопрос, как будут проверяться задекларированные в электронной декларации суммы наличных средств, поскольку закон не наделяет ведомство такими полномочиями. 

Об этом в интервью для ZN.UA заявил член НАПК Руслан Рябошапка. По его словам, члены агентства не могут просто прийти домой к декларанту и пересчитать его наличные средства.  

"Мне трудно смоделировать, как мы можем прийти и проверить кэш", – отметил он.

Тем ни менее, Рябошапка указал, что информация о наличных средствах из декларации все равно может оказаться для правоохранителей крайне полезной.  

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги доступ информация бумага цены меморандум Рада коррупция агентство декларация числа госслужащие
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
USD 25.59
EUR 27.13
Последние новости