НАПК получит доступ к информации о ценных бумагах чиновников

Агентство сверит их декларации с базой данных НКЦБФР.

НАПК получит доступ к ценным бумагам НАПК / Facebook

Национальное агентство по противодействию коррупцию (НАПК) получит доступ к базам данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), сообщается на сайте НАПК.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией подписали заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий и председатель НКЦБФР Тимур Хромаев.

Меморандум предусматривает консолидацию усилий двух госструктур сфере пресечения коррупционных правонарушений, в том числе путем обмена соответствующей информацией.

В рамках соглашения НАПК получит прямой доступ к информационным базам данных ценных бумаг, владельцем которых является НКЦБФР.

По словам Руслана Радецкого, доступ к базам данных НКЦБФР является необходимым элементом по проверке деклараций госслужащих.

Как сообщалось, в Национальном агентстве противодействия коррупции (НАПК) пока не могут ответить на вопрос, как будут проверяться задекларированные в электронной декларации суммы наличных средств, поскольку закон не наделяет ведомство такими полномочиями.

Об этом в интервью для ZN.UA заявил член НАПК Руслан Рябошапка. По его словам, члены агентства не могут просто прийти домой к декларанту и пересчитать его наличные средства.

"Мне трудно смоделировать, как мы можем прийти и проверить кэш", – отметил он.

Тем ни менее, Рябошапка указал, что информация о наличных средствах из декларации все равно может оказаться для правоохранителей крайне полезной.