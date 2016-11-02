НАПК организует новый тендер для доработки системы декларирования

В ближайшее время агентство проведет консультации с участниками рынка и разработает техническое задание.

Глава НАПК выступает за доработку системы е-декларирования zbruc.eu

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) планирует провести дополнительный тендер с целью доработать программное обеспечение системы е-декларирования, заявила глава НАПК Наталья Корчак на пресс-конференции.

НАПК планирует разработать техническое задание до нового года. В следующем году, когда будет выделен бюджет, агентство объявит тендер на доработку системы.

"Мы планируем провести круглый стол, чтобы еще раз подумать над лучшим видением, в том числе профессиональным, по совершенствованию системы е-декларирования", - заявила Корчак.

Глава НАПК уточнила, что при разработке техзадания агентство также может обратиться и к частным IT-компаниям.

В свою очередь глава Госспецсвязи Леонид Евдоченк пояснил, что речь идет как о разработке новых модулей (проверка декларации, связь с другими базами данных), так и об изменениях уже существующей системы, в частности, доработке ядра системы.

Глава Госспецсвязи также заявил о масштабных попытках взлома сервера в ходе приема деклараций.

"Ежедневно регистрировалось более 3000 инцидентов кибербезопасности, в том числе DDoS-атаки, и это осложняло работу системы", - заявил Евдоченко. От также отметил, что атаки не повлияли на работу сервера и данные находятся под надежной защитой.

30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В период с 1 сентября и до конца октября было зарегистрировано 103 тыс. 868 деклараций.

Согласно данным НАПК, больше всего е-деклараций - 80 620 документов - было подано за последнюю неделю, с 24 октября до 30 октября. При этом почти половина из них (36 096) была подана только за один день – в пятницу, 28 октября

Заместитель главы представительства Европейского Союза в Украине Томас Фреллесен призвал избавить НАПК от политического вмешательства и давления при рассмотрении деклараций чиновников и депутатов.