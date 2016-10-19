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НАПК обещает в ближайшее время изменить форму э-деклараций

19 октября в 18:22

На прошлой неделе НАБУ назвала "сомнительной" нынешнюю форму элекронных деклараций.

Е-декларация
НАПК обещает быстро устранить недостатки формы электронных деклараций.
obozrevatel.com
Украинские антикоррупционные ведомства вместе разработают изменения в форму электронных деклараций. После этого в ближайшие дни НАПК их утвердит, а Минюст зарегистрирует.

Об этом пресс-служба НАПК сообщила на официальной странице в Facebook после встречи с представителями НАБУ.

"Согласно этому решению, с целью устранения всех критических аспектов представления электронных деклараций, в кратчайшие сроки будет осуществлено техническая корректировка формы э-декларации", – говорится в сообщении.

В НАПК также отметили, что по состоянию на 10:00 19 октября в госреестр поданы 11 664 ежегодных деклараций за 2015 год. Среди них 8 882 ежегодные декларации чиновников государственной службы и органов местного самоуправления. Депутаты подали лишь 9 электронных документов. В НАПК напомнили, что последний срок подачи электронных деклараций за 2015 год истекает 30 октября.

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На прошлой неделе НАБУ призвало НАПК регламентировать форму подачи деклараций. В ведомстве обратили внимание на расхождения между бумажными и электронными декларациями и отметили, что из-за этого перспективы привлечения к ответственности потенциальных коррупционеров "сомнительны".

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "Всеобщее декларирование: игра с нулевой суммой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги декларация электронный Украина
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