НАПК направило в суд первый протокол против главы политпартии

Протокол составлен за нарушение срока представления отчета об имуществе, доходах, расходах и финансовых обязательствах политической партии.

НАПК составили протокол на главу партии “Украина Соборная” и отправили его в суд НАПК / Facebook

Представители Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) направили в суд первый административный протокол, который был составлен на председателя политической партии "Украина Соборная" Татьяну Яхееву.

Протокол НАПК отправили в суд за нарушение предельного срока представления отчета об имуществе, доходах, расходах и обязательства финансового характера политической партии, который истек 9 ноября 2016 года (ч.7 ст.173 закона Украины "О политических партиях"), сообщили в пресс-службе агентства.

В НАПК добавили, что речь идет о совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 21221 КоАП. Председатель политической партии Татьяна Яхеева ознакомлена с протоколом 11 ноября 2016 года.

В агентстве также отметили, что при рассмотрении дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1724 -1729 КоАП, присутствие лица, привлекаемого к административной ответственности, является обязательным.

Ранее НАПК утвердило "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления"

9 ноября заместитель председателя НАЗК Руслан Радецкий сообщил, что для проверки информации из е-деклараций агентство будет использовать базы данных из реестров госорганов, а также других источников информации.