НАПК начало проверку чиновников, которые вовремя не сдали е-декларации

Процедура проверки предусматривает несколько видов контроля.

НАПК проверит чиновников за несвоевременную сдачу е-деклараций НАПК / Facebook

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало проверку в отношении сотни чиновников, которые своевременно не подали электронные декларации

"Я расписал еще пачку сообщений о том, что те или иные субъекты несвоевременно подали декларации. Мы приглашаем субъекта декларирования для дачи объяснений и предоставления электронной декларации. Все зависит от того, как субъект декларирования будет выполнять требования законодательства", - цитирует заместителя председателя НАПК Руслана Радецкого "ТСН. Утро".

В общем надо проверить все электронные декларации. Процедура предусматривает несколько видов контроля: своевременность, правильность, полнота заполнения и логическо-арифметический контроль.

При этом дату окончания проверки по уже открытым за несвоевременность производствам в НАПК не назвали.

Ранее в НАПК разъяснили механизм привлечения к ответственности за недостоверные е-декларации. Для начала чиновников попросят пояснить данные из их деклараций. По результатам проверки будет открываться административное производство.