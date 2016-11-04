НАПК будет проверять образ жизни чиновников и депутатов

Первые уголовные дела на чиновников-богачей появятся не ранее 2017 года.
Радецкий отметил, после 30 октября члены НАПК в течение недели будут проверять своевременность представления электронных деклараций, по после этого проведут проверку полноты деклараций, во время которой в том числе будет проверяться образ жизни декларантов.
В случае обнаружения по результатам проверки коррупционного преступления, материалы будут переданы в НАБУ или Специализированную антикоррупционную прокуратуру.
Ранее сообщалось, что НАПК не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.
Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.
В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.ТСН