НАПК будет проверять образ жизни чиновников и депутатов

Первые уголовные дела на чиновников-богачей появятся не ранее 2017 года.

В НАПК рассказали, как будут проверять декларации чиновников mir-biz.ru

Первые уголовные дела в отношении чиновников, которых по результатам электронного декларирования уличат в незаконном обогащении, будут заведены не ранее января 2017 года, заявил в эфире канала "1+1" заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК). Руслан Радецкий.

Радецкий отметил, после 30 октября члены НАПК в течение недели будут проверять своевременность представления электронных деклараций, по после этого проведут проверку полноты деклараций, во время которой в том числе будет проверяться образ жизни декларантов.

В случае обнаружения по результатам проверки коррупционного преступления, материалы будут переданы в НАБУ или Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что НАПК не начало проверку деклараций, поскольку система электронного декларирования требует доработки.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114 тысяч 244 документа, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.