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Начался суд над Ефремовым

16 января в 11:48

В суде началось рассмотрение дела по сути.

Александр Ефремов
В Старобельском суде начался суд над Ефремовым
УНИАН

В Старобельском районном суде Луганской области начался суд над бывшим председателем фракции Партии регионов в Верховной Раде седьмого созыва Александром Ефремовым, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"В Старобельском райсуде Луганской области началось рассмотрение дела Ефремова по сути", - написала Сарган в Twitter.

 

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Ранее в комментарии ZN.UA Лариса Сарган сообщила, что в пятницу, 13 января, Ефремова перевели в СИЗО Старобельска.

Как сообщалось, Генпрокуратура завершила досудебное расследование в отношении Александра  Ефремова, которого подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.111 (государственная измена),  ч. 1 ст. 258-3 (организация и содействие террористической организации),  ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и государственный суверенитет Украины), ч. 3, ч. 5 ст. 27, ст. 341 (захват государственного здания) Уголовного кодекса Украины. 4 января обвинительный акт направили в суд.

Напомним, Александр Ефремов был задержан 30 июля. ГПУ объявила подозрение Ефремову по трем статьям, в т.ч. в совершении умышленных действий с целью изменения территориальных границ Украины, а также содействии созданию террористической организации "ЛНР". 7 августа по этому делу был задержан бывший народный депутат от Партии регионов Владимир Медяник.

По материалам: ZN.UA
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