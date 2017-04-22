НАБУ заявляет о давлении на судью депутатами НФ в "деле Мартыненко"

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Депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса".

В НАБУ заявляют, что депутаты "Народного фронта" угрожают суду в "деле Мартыненко" ЛигаБизнесинформ

Народные депутаты от партии "Народный фронт", злоупотребляя своим статусом, оказывают давление на судью, который избирает меру пресечения для задержанных экс-депутата Верховной Радыи первого зампредседателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, заявили в НАБУ.

"Во время судебного заседания, которое проходило 21 апреля в помещении Соломенского суда, присутствовало более десяти нардепов и несколько действующих министров от партии "Народный фронт". Некоторые из них вели себя весьма вызывающе, угрожали судье и прокурорам. В частности, депутаты Логвинский и Пинзеник заявили следственному судье Бобровнику, что его ожидает "судьба судей Киреева и Чауса", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в Facebook.

В Бюро также отметили, что некоторые другие заявления присутствующих в зале суда политиков в адрес НАБУ и САП, в том числе и о том, что вновь антикоррупционные органы отрабатывают "заказ Кремля", "разваливают коалицию" и преследуют "героя Майдана", вообще выходили за рамки здравого смысла и этики государственного деятеля, отмечено в сообщении.

НАБУ также призывало руководство партии "Народный фронт" повлиять на своих однопартийцев, "поскольку они своим поведением не только мешают правосудию, но и уничтожают те крохи доверия, которые еще остались у общества к государственным институтам".

Напомним, САП будет требовать для Мартыненко ареста на 60 дней с возможностью внесения залога на сумму 300 миллионов гривен. По словам главы САП Назара Холодницкого, данная сума обусловлена тем, что оценивается роль каждого участника схемы.

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".