НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого - Луценко

Генпрокурор утверждает, что между НАБУ и САП "происходят трения".

Луценко рассказал, что получил от НАБУ письмо с просьбой привлечь к ответственности Холодницкого Радио Свобода

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко получил от НАБУ письмо с просьбой привлечь к ответственности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, сообщает " Украинская правда ".

Об этом Луценко заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

"Сегодня я получил письмо от НАБУ с просьбой привлечь к ответственности Холодницкого. Я не буду этим заниматься, просто как генеральный прокурор, имея ограниченную компетенцию в отношении этих двух институций, провожу с ними рабочие совещания ... К сожалению, теперь НАБУ мешает САП. Я надеюсь, что мы сможем помочь двум уважаемым руководителям вместе работать и давать дела в суд", - сказал он.

Генпрокурор попытался объяснить сложившуюся ситуацию тем, что между НАБУ и САП "происходят трения". Также Луценко сообщил, что ГПУ совместно с НАБУ оценивает деятельность следователя прокурора Дмитрия Суса, которого ранее уличили во лжи в декларации.

Департамент ГПУ, в котором работал Сус, называют "департамент Кононенко-Грановского", по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

В августе произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом. Сообщалось, что между сотрудниками НАБУ и Генпрокуратуры произошел конфликт, при котором бойцы спецназа НАБУ применили против троих сотрудников ГПУ силу. В НАБУ назвали инцидент с сотрудниками Генпрокуратуры "внештатной рабочей ситуацией".

Подробнее о противостоянии между Генеральной прокуратурой (ГПУ), ее структурным подразделением Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) читайте в материале Владимира Сущенко"Досудебное расследование коррупционных преступлений: прокуратура и НАБУ — противостояние или сотрудничество?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".