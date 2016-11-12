НАБУ обнаружило новые доказательства нелегальных выплат Манафорту из "черной кассы" ПР

Власть может попытаться развалить дело "черной бухгалтерии" регионалов, чтобы "сделать приятное" новоизбранному президенту США.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Оксана Денисова. По словам автора, украинская власть использовала материалы дела "черной бухгалтерии" в политических целях, обеспечив "слив" информации о Манафорте в разгар избирательной кампании в США, чтобы поддержать кандидата от демократов Хиллари Клинтон.
"Не исключено, что после победы Дональда Трампа на выборах украинская власть, которая пыталась помочь Хилллари Клинтон, теперь, используя одно и то же дело, захочет сделать приятное Трампу и замять скандал с Манафортом, полностью "заиграв" дело "черной бухгалтерии". Или не найти подтверждений достоверности информации относительно самого Манафорта", – пишет Денисова.
Автор отмечает, что Украина нуждается в прозрачном и профессиональном изобличении коррупционной системы Януковича.
"Чтобы предотвратить подобное развитие событий, ZN.UA информирует читателей о том, что, по информации издания, на днях НАБУ получило дополнительные доказательства выплат Манафорту со счетов, аффилированных с экс-президентом страны Виктором Януковичем. Речь идет о финансовых проводках в европейских банках, по которым Манафорт получал средства", – указывает Денисова.
Напомним, 18 августа НАБУ подтвердило, что в списках "черной бухгалтерии" Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича и один из руководителей предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа Пол Манафорт.
Ранее Newsweek сообщало, что Президент РФ Владимир Путин провел тайную встречу с беглым президентом Украины Виктором Януковичем в связи с раскрытием информации о получении политтехнологом кандидата в президенты США Дональда Трампа Полом Манафортом почти 13 млн долларов из "черной кассы" Партии регионов.
Подробнее о перспективах дела "черной бухгалтерии" Партии регионов читайте в статье Оксаны Денисовой "Как "черная бухгалтерия" ПР может превратиться в невидимую" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".ZN.UA