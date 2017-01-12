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НАБУ начало расследование деятельности Гонтаревой и Ворушилина

12 января в 22:03

ГПУ подозревает руководство НБУ и ФГВФЛ в махинациях с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 миллиардов гривень. 

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НАБУ расследует деятельность Гонтаревой
Василий Артюшенко, ZN.UA
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследование деятельности главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц Константина Ворушилина, сообщил прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко на своей странице в Facebook. 

По его словам, расследование начато по рапорту ГПУ о возможной причастности председателя НБУ и директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц к махинациям с активами ликвидируемых банков на сумму около 315,6 миллиардов гривень. 

"Речь идет об искусственном занижении стоимости активов 68 ликвидируемых банков с 415 миллиардов гривень до 99,4 миллиардов гривень с целью продажи таких активов за бесценок подконтрольным субъектам, что в свою очередь приводит к плачевным последствиям для экономики и к массовым невыплатам долгов вкладчикам таких банков", - заявил Куценко. 

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Как сообщалось ранее, НБУ через суд требует от парламентария Павла Костенко дать опровержение информации о финансовых махинациях руководства Нацбанка

По материалам: ZN.UA
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