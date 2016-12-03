На следующей неделе Рада рассмотрит пакет "антикоррупционных" налоговых законопроектов

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Парламентарии должны рассмотреть налоговые законопроекты Минфина.

В Раде рассмотрят налоговые законопроекты Минфина president.gov.ua

На следующей неделе депутаты Верховной Рады рассмотрят разработанный Министерством финансов пакет законопроектов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы Украины.

Как отмечает Юлия Самаева, которая взяла интервью для ZN.UA у главы Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной, принятие данных законодательных инициатив парламентом будет иметь серьезные последствия для украинского бизнеса.

"Следующая неделя будет исключительно важной для украинского бизнеса, ведь парламент должен успеть принять разработанные Министерством финансов так называемые "антикоррупционные" налоговые законопроекты (№№5132, 5368 и 5369), - отметила она.

Напомним, 5 октября Кабинет министров Украины утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, разработанный Министерством финансов.

Министр финансов Александр Данилюк отметил, что законопроект, в частности, предполагает передачу IT-систем из Государственной фискальной службы в Министерство финансов, запуск полного функционала электронного кабинета налогоплательщика, создание работающей системы обобщающих налоговых консультаций Минфина с их четким приоритетом над индивидуальными консультациями ГФС.

Данилюк подчеркнул, что в сфере налога на добавленную стоимость (НДС) предлагаются революционные изменения. "Ставим точку со злоупотреблениями: единый реестр, автоматизируем процесс возмещения. Выводы на возмещение идут в прошлое", – пояснил он.

Как пишет народный депутат Андрей Журжий в своей статье для ZN.UA, представленный Министерством финансов Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" в целом можно считать хорошей базой законодательства для улучшения условий ведения бизнеса и уменьшения давления фискальной службы на налогоплательщиков.

Читайте посвященное налоговой реформе интервью Юлии Самаевой с Ниной Южаниной в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".