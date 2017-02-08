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На следующей неделе может состояться встреча "Нормандской четверки"

8 февраля в 14:09

На встрече обсудят "режим тишины" в Донбассе.

Германия
"Нормандская четверка" встретится в Германии для обсуждения "режима тишины"
112 Украина
Уполномоченный правительства Германии в делах сотрудничества с Россией Гернот Ерлер заявил, что на следующей неделе могут состояться переговоры министров иностранных дел стран "Нормандской четверки". На переговорах обсудят вопрос поддержания "режима тишины" в Донбассе, сообщает Deutschlandfunk.

Ерлер отмечает, что Минским соглашениям уже два года, за которые стороны не смогли добиться выполнения 13 пунктов и прекращения огня. Он также отметил, что для более эффективного процесса необходимо создать пошаговый план действий, который не будет вызывать разночтений у сторон.

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Ранее сообщалось, что в Германии опровергли заявление посла о выборах в Донбассе без выведения российских войск. Немецкий МИД уверил, что Германия  руководствуется принципами Минских соглашений.

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.

Группа депутатов Верховной Рады решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.

Райхеля вызвали в МИД Украины, где его ознакомили с официальной позицией Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе без вывода российского оккупационного контингента с украинской территории.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Германия Россия Украина Донбасс переговоры
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