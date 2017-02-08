На следующей неделе может состояться встреча "Нормандской четверки"

На встрече обсудят "режим тишины" в Донбассе.
Ерлер отмечает, что Минским соглашениям уже два года, за которые стороны не смогли добиться выполнения 13 пунктов и прекращения огня. Он также отметил, что для более эффективного процесса необходимо создать пошаговый план действий, который не будет вызывать разночтений у сторон.
Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.
Группа депутатов Верховной Рады решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.
Райхеля вызвали в МИД Украины, где его ознакомили с официальной позицией Киева о невозможности проведения выборов в Донбассе без вывода российского оккупационного контингента с украинской территории.ZN.UA