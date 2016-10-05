На сегодняшней встрече в Минске контактная группа по Донбассу обсудит вопрос разведения сторон

Очередная встреча Минской контактной группы уже началась.

В Минске началось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу Hromadske.TV

Трехсторонняя контактная группа планирует обсудить вопрос разведения войск по линии разграничения и нарушение боевиками "режима тишины" в Донбассе на заседании в Минске 5 октября.

Как сообщила ZN.UA пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе, экс-президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер, в заседании Трехсторонней контактной группы в Минске принимают участие все четыре подгруппы.

"Встреча уже началась, на повестке дня - освобождение заложников, разведение войск,нарушение представителями ОРДЛО "режима тишины", вобщем, весь спектр Минских соглашений. В рамках заседания, также, будут заслушаны доклады координаторов ОБСЕ во всех четырех рабочих подгруппах", - сказала она.

Как известно, 30 сентября боевики сорвали встречу группы в режиме видеоконференции, на которую они были приглашены по взаимной договоренности между членами Трехсторонней контактной группы, для обсуждения Рамочного соглашения о разведении сил и средств.

В дальнейшем, 3 октября, представители ОРДЛО вновь сорвали Skype-конференцию Трехсторонней контактной группы по вопросу соблюдению режима прекращения огня на востоке Украины.

Напомним, МИД Украины сообщил что отвод сил на двух определенных группой "зонах безопасности" в Донбассе провалился по вине террористов.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами. В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины".