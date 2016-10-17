На саммите лидеров стран ЕС обсудят финансирование Россией европейских ультраправых партий

По данным европейских разведок, Россия тайно финансирует крайне правые и маргинальные партии в Европе с целью вмешательства во внутреннюю политику стран ЕС.

В ЕС обеспокоены связями России с европейскими ультраправыми Facebook/European Union in Ukraine

На саммите в Брюсселе, который состоится 20 – 21 октября, лидеры стран Евросоюза обсудят данные европейских разведок, согласно которым Россия тайно финансирует крайне правые и маргинальные партии в Европе с целью вмешательства во внутреннюю политику стран ЕС, сообщает DW со ссылкой на The Financial Times. По данным издания, лидеры ЕС обсудят все аспекты отношений Европы с Россией на закрытом ужине 20 октября. Однако никаких политических решений на тему российской поддержки ультраправых на саммите принято не будет, заявил источник газеты.

"Это вызывает серьезную озабоченность. Это становится постоянным предметом для беспокойства", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.

"Россия, очевидно, не является вдохновителем роста популизма в Европе, но стало ясно, что Россия приветствует его и в некоторых случаях активно поддерживает популистские движения и крайне правые партии с пророссийскими настроениями", - цитирует FT старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Фредрика Весло.

По его мнению, российские власти рассматривают европейских популистов "в качестве полезных союзников в достижении своих целей в Европе". Речь здесь в первую очередь идет об отмене экономических санкций в отношении России или отказе от европейской поддержки Украины.

FT отмечает, что опасение руководства ЕС разделяют и в США. Перед главой разведки США поставлена задача оценить "финансирование российскими спецслужбами политических партий и неправительственных организаций в странах бывшего Советского Союза и Европы".

Ранее сообщалось, что Европарламент 21 октября рассмотрит в первом чтении проект резолюции о противодействии пропаганде со стороны России. В документе, одобренном комитетом по иностранным делам Европараламента в понедельник, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете. Подчеркивается, что с помощью пропаганды РФ пытается "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы. При этом одной из главных стратегий России является фальсификация истории, сказано в резолюции.