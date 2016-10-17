На саммите лидеров стран ЕС обсудят финансирование Россией европейских ультраправых партий

По данным европейских разведок, Россия тайно финансирует крайне правые и маргинальные партии в Европе с целью вмешательства во внутреннюю политику стран ЕС.
"Это вызывает серьезную озабоченность. Это становится постоянным предметом для беспокойства", - заявил изданию высокопоставленный европейский дипломат.
"Россия, очевидно, не является вдохновителем роста популизма в Европе, но стало ясно, что Россия приветствует его и в некоторых случаях активно поддерживает популистские движения и крайне правые партии с пророссийскими настроениями", - цитирует FT старшего научного сотрудника Европейского совета по международным отношениям Фредрика Весло.
По его мнению, российские власти рассматривают европейских популистов "в качестве полезных союзников в достижении своих целей в Европе". Речь здесь в первую очередь идет об отмене экономических санкций в отношении России или отказе от европейской поддержки Украины.
FT отмечает, что опасение руководства ЕС разделяют и в США. Перед главой разведки США поставлена задача оценить "финансирование российскими спецслужбами политических партий и неправительственных организаций в странах бывшего Советского Союза и Европы".
Ранее сообщалось, что Европарламент 21 октября рассмотрит в первом чтении проект резолюции о противодействии пропаганде со стороны России. В документе, одобренном комитетом по иностранным делам Европараламента в понедельник, в частности, говорится, что Россия "агрессивным образом" использует широкий спектр инструментов, в том числе специальные фонды, вещатели на разных языках, новостные агентства, общественные и религиозные группы, социальные сети и троллей в Интернете. Подчеркивается, что с помощью пропаганды РФ пытается "поставить под вопрос европейские ценности" и спровоцировать раскол Европы. При этом одной из главных стратегий России является фальсификация истории, сказано в резолюции.Deutsche Welle (Русская редакция)