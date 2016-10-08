На посту генсека ООН Гутерриш будет оказывать Украине больше поддержки, чем Пан Ги Мун – Ельченко

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Действующий генсек ООН проявляет "инертность" по украинскому вопросу, заявил постпред Украины в организации.

Алексендр Ельченко одобряет номинацию Антониу Гуттериша на пост генсека ООН twitter.com/MFA_Ukraine

Наиболее вероятный кандидат на должность генерального секретаря ООНбудет готов оказывать более активную поддержку Украины, чем действующий генсек ООН Пан Ги Мун заявил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

Он отметил, что Украина не проголосует за человека, который не будет учитывать в своих будущих действиях позицию по украинскому вопросу.

"В отличие от, мягко говоря, полной нейтральности, а на самом деле это – инертность, нынешнего генсека касаемо Украины и нашей проблемы, я думаю, будущий генсек будет намного больше настроен на помощь нам", - заявил дипломат в эфире "Голоса Америки".

По словам Ельченко, Гутерриш неоднократно встречался с высшими должностными лицами Украины, выражая солидарность с Киевом в его борьбе с кремлевской агрессией.

"Я даже не могу подсчитать, сколько раз я встречался с ним. Больше того, он провел несколько встреч с президентом Украины Петром Порошенко, с министром иностранных дел, с премьер-министром Украины… На всех этих встречах, я могу это с уверенностью сказать, он внимательно выслушивал все наши аргументы, и его реакция была очень приязненной к нам. Он прекрасно понимает, что происходит", – заявил украинский дипломат, отвечая на вопросы журналистов.

Напомним, 6 октября 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которой рекомендовал Генеральной Ассамблее ООН назначить кандидата от Португалии Антониу Гутерриша на должность Генерального секретаря ООН. В случае окончательного утверждения его кандидатуры, Гутерриш станет 9-м по счету генсекретарем организации. С 1 января 2017 года португальский политик сменит действующего генсека ООН Пан Ги Муна, который проработал на данном посту два срока подряд. На посте генсека Гуттериш пробудет до 2021 года.

Гутерриш находился на посту Верховного комиссара ООН по делам беженцев в период с июня 2005 года по декабрь 2015 года. До УВКБ Гутерриш на протяжении 28 лет в работал в правительстве и на государственной службе в Португалии. В своем выступлении в качестве кандидата на пост руководителя всемирной организации перед делегатами Генассамблеи он сказал, что ему пригодится этот опыт работы.

Издание New York Times писало, что Антониу Гутерриш может стать реформатором ООН. На посту премьер-министра он создал благоприятные для развития бизнеса условия и провел масштабную приватизацию государственных компаний, при этом вливая большие средства в социальные программы, такие как развитие государственной системы образования и здравоохранения. Он добился принятия закона об установлении минимального уровня доходов для семьи и создания правительственного фонда для помощи бедным слоям населения достичь этого уровня.