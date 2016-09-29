На похоронах Переса в Израиле Украину будет представлять Порошенко

Украина будет представлена на наивысшем уровне.

На похоронах бывшего президента Израиля Шимона Переса Украина будет представлена на наивысшем уровне - в Иерусали отправиться президент Петр Порошенко, сообщила пресс-служба главы украинского государства.

Похороны Переса состоятся в пятницу, 30 сентября.

"30 сентября президент Порошенко осуществит визит в Израиль для участия в похоронах лауреата Нобелевской премии мира, хорошего друга Украины, президента Израиля (2007-2014) Шимона Переса", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее президент Израиля прервал визит в Украину в связи со смертью Шимона Переса. Израильский лидер вынужден был срочно покинуть Киев.

В среду, 28 сентября, в возрасте 93 лет умер бывший президент Израиля Шимон Перес. Он скончался в клинике в Тель-Авиве, куда он был госпитализирован с диагнозом "инсульт" две недели назад. 27 сентября стало известно о том, что состояние здоровья Переса резко ухудшилось. Врачи зафиксировали у него почечную недостаточность, а также другие негативные признаки. Он находился в сознании, его состояние оценивалось как стабильное. В тот же день врачи приняли решение ввести Переса в состоянии искусственной комы.

Шимон Перес занимал пост президента Израиля с 2007 по 2014 год. Дважды был премьер-министром Израиля. Он также несколько раз возглавлял министерство обороны Израиля, министерство финансов, министерство связи, МИД, МВД и другие ведомства.

В 1994 году совместно с Ясиром Арафатом и Ицхаком Рабином удостоен Нобелевской премии мира.