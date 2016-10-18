На новой встрече "нормандской четверки" Франция потребует от Украины "особого статуса для Донбасса"

Париж хочет добиться от украинской стороны обязательств по особому статусу ОРДЛО и конкретной даты выборов на оккупированных территориях.

Франция будет добиваться от Украины "детальных обязательств" по особому статусу Донбасса и календаря выборов в ОРДЛО Четвертая власть

Целью намеченной на 19 октября встречи руководителей стран "" в Берлине будет продвижение Киева в вопросе "статуса Донбасса" и принятии ним закона о выборах в ОРДЛО, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

Как сообщает "Радіо Свобода", Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.

Помимо этого, как от Украины, так и от РФ будут добиваться прогресса в разведении сторон конфликта, а также "засвидетельствовать искренность" по поводу данного отвода.

Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате.

12 октября в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров стран нормандской четверки, которую планировалось провести 19 октября, необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений.

В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.