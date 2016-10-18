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На новой встрече "нормандской четверки" Франция потребует от Украины "особого статуса для Донбасса"

18 октября в 21:06

Париж хочет добиться от украинской стороны обязательств по особому статусу ОРДЛО и конкретной даты выборов на оккупированных территориях. 

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Франция будет добиваться от Украины "детальных обязательств" по особому статусу Донбасса и календаря выборов в ОРДЛО
Четвертая власть
Целью намеченной на 19 октября встречи руководителей стран "нормандской четверки" в Берлине будет продвижение Киева в вопросе "статуса Донбасса" и принятии ним закона о выборах в ОРДЛО, заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро.

Как сообщает "Радіо Свобода", Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.

Помимо этого, как от Украины, так и от РФ будут добиваться прогресса в разведении сторон конфликта, а также "засвидетельствовать искренность" по поводу данного отвода.

Напомним,  19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате.

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12 октября в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров стран нормандской четверки, которую планировалось провести 19 октября, необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений.

В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.

По материалам: Радіо Свобода
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Тэги Украина выборы Донбасс
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