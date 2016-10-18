На новой встрече "нормандской четверки" Франция потребует от Украины "особого статуса для Донбасса"

Париж хочет добиться от украинской стороны обязательств по особому статусу ОРДЛО и конкретной даты выборов на оккупированных территориях.
Как сообщает "Радіо Свобода", Эро заявил, что участники саммита будут требовать от Украины "детальных обязательств относительно статуса Донбасса" и "календаря" проведения выборов в ОРДЛО.
Помимо этого, как от Украины, так и от РФ будут добиваться прогресса в разведении сторон конфликта, а также "засвидетельствовать искренность" по поводу данного отвода.
Напомним, 19 октября в Берлине состоится саммит лидеров стран в нормандском формате.
12 октября в администрации президента Украины сообщили, что на саммите лидеров стран нормандской четверки, которую планировалось провести 19 октября, необходимо согласовать дорожную карту выполнения Минских соглашений.
В комментарии отмечалось, что любые политические решения могут приниматься лишь после очевидного прогресса в вопросах безопасности.Радіо Свобода