На досрочных выборах в Раду могут пройти восемь партий

В случае проведения досрочных выборов в них выразили готовность принять участие 63% граждан Украины.

Почти половина украинцев уже хотят досрочных парламентских выборов Ольга Кононенко, ZN.UA

В декабре 2016 года инициативу проведения досрочных парламентских выборов поддерживали 46% граждан Украины, не поддерживали – 37%, свидетельствуют

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее воскресенье, 5%-й барьер могли бы преодолеть партия "Батькивщина" (11%), партия "Блок Петра Порошенко" (9%), партия "Оппозиционный блок" (9%), Радикальная партия Олега Ляшко (7,8%), партия "Самопомич" (7,6%), партия "За жизнь" (5,7%), партия "Гражданская позиция" (5,4%).

Также реальные шансы преодолеть избирательный барьер есть у партии, связанной с Михеилом Саакашвили (в опросе – партия "Хвиля" – 4,7%).

В то же время у всех партий есть резерв в 16,5% избирателей, которые не сделали свой выбор, отмечают социологи.

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" – 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" – 7,44%, "Батькивщина" – 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.

Очередные парламентские выборы должны пройти через три года – осенью 2019 года.