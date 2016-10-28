Муженко владеет недостроенной дачей и хранит 300 тысяч грн наличными

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У главы Генштаба ВСУ нет личного автомобиля.

Муженко хранит наличными 300 тысяч грн и 20 тысяч долларов zhitomir.info

Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украинывладеет недостроенным дачным домом в Житомирской области, но хранит наличными 300 тысяч грн и 20 тысяч долларов.

Согласно данным Единого государственного реестра деклараций чиновников, у офицера нет собственной квартиры, однако его жена Наталья Муженко владеет квартирой в Киеве площадью в 101, 9 квадратных метра.

Кроме того, дочь офицера Оксана Муженко владеет земельным участком в Киевской области, площадью в 1200 квадратных метров.

Сам Муженко имеет в своем распоряжении недостроенную дачу в селе Тетеревка Житомирской области, площадью в 64 квадратных метра.

Ценного движимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг и каких-либо корпоративных прав в декларации нет.

Согласно декларации, за минувший год доходы Муженко составили 357 774 грн зарплаты по осносвному месту работы, 28 544 грн процентов от вкладов в "Приватбанке", а также 54,240 грн в качестве премии от Министра обороны Украины.

Жена Муженко получила всего 6873 процентов от банковского вклада, а дочь – 82 923 грн зарплаты в банке "Михайловский" и 6501 грн зарплаты в "Дельта банке".

Глава Генштаба также задекларировал 300 тысяч грн и 20 тысяч долларов наличными, 140 тысяч грн – на счету в банке и 10 тысяч долларов – средств, предоставленных в долг третьим лицам.

Напомним, что последний срок подачи е-декларации истекает 30 октября, и продлеваться не будет. По данным НАПК, по состоянию на утро 27 октября в системе было зарегистрировано около 52 тысяч деклараций чиновников.

Подробнее об электронном декларировании читайте в статье "е-декларирование: старт или финиш?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".