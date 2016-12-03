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Москва дважды хотела обменять "беркутовцев" Аброськина и Зинченко, обвиняемых в убийствах на Майдане

3 декабря в 12:56

Обвиняемые в расстреле Евромайдана "беркутовцы" все еще уверены, что сумеют избежать наказания.

Беркут на Грушевского_2
В Кремле обеспокоены судьбой бывших "беркутовцев" расстреливавших Майдан
https://www.facebook.com/EuroMaydan
Российская сторона по меньшей мере дважды обращалась к Киеву с предложением обменять экс-беркутовцев Павла Аброськина и Сергея Зинченко, обвиняемых в убийствах участников Революции достоинства.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Виктория Морозова. По ее словам, обвиняемые верят в то, что смогут избежать ответственности даже в случае признания судом их вины, хотя итоги видеодопроса экс-президента Украины Виктора Януковича не оправдали их ожиданий.

Уверенность, с которой держатся обвиняемые в убийствах "беркуты" имеет вполне объяснимую природу. Им постоянно напоминают с воли, что о них помнят, их не бросят, их не сдадут. "Откровения" Януковича были способны поколебать их убежденность в безнаказанности. Впрочем, подсудимые, насколько известно, заверяют: даже в случае признания вины, их обменяют. По нашим сведениям, "с той стороны", как минимум дважды хотели выменять Аброськина и Зинченко. Не известна и реакция на подобное предложение "этой стороны", – сообщила она.

Морозова указывает на то, что экс-беркутовцев, оказавшихся на скамье подсудимых, воодушевляет пример еще одного фигуранта дела об убийствах на майдане – их командира Дмитрия Садовника, который сумел сбежать после того, как ему изменили меру пресечения.

По словам автора, Садовник добился от украинской власти возможности сбежать после того, как пригрозил раскрыть некую информацию касательно событий в Киеве в феврале 2014 года.

"Рассказывают, что экс-командир спецроты намекнул, что может и лишнее сказать, если его не освободят из-под стражи. И его освободили. О чем мог сказать Садовник, кто и какие гарантии давал тем, кто сделал его побег возможным, можно только догадываться", – резюмирует автор. 

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Напомним, весной 2014 года "беркутовцы" Павел Аброськин, Сергей Зинченко и их командир Дмитрий Садовник были задержаны и арестованы. В октябре 2014 года Садовнику мера пресечения была изменена на домашний арест, после чего он сбежал.

28 ноября в Святошинском районном суде Киева состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Подробнее о причинах и последствиях допроса Виктора Януковича читайте в статье Виктории Морозовой "Звонок в прошлое" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина". 

По материалам: ZN.UA
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Тэги убийство Янукович Беркут
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3 комментария
  • Korchak Yara Сегодня, 13:43 ЭТОДЕЛО ИМЕЕТ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИБО ПОКАЗЫВАЕ ПРИЧЕТНОСТЬ МОСКВЫ К САМЫМ КРОВАВЫМ СОБЫТИЯМ В УКРАИНЕ А ИХ ПРИЗНАНИЯ--а я думаю что москва понимает что они скоро заговорят--может быть политбомбой для ЗАПАДА и даже для сомой россии И Поэтому их надо склонить к сотрудничеству ибо как это незвучит ЦЫНИЧНО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРИКАЗАНИЕ и чтобы очистить себя должны помогать теперь следствию а они тупо ждут на МЕНЯЛОВКУ непонимая что их в россии просто прибют!!!! вот вам аргументы СЛЕДователи!!!! Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Nikolay Karasik Сегодня, 13:36 "Сумел сбежать", ложь! его сбежали, это совершенно очевидно, сделали всё, что бы он слинял. Власти совершенно не нужны такие опасные свидетели, к тому же командовавшие по приказу свыше. А свыше, сейчас сидят, те же самые, что были и при Януковиче. А этих шестёрок, стрелочников, выполнявших приказы, могут и осудить, что бы отчитаться, мол мы наказали виновных. Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Павел Войновский Сегодня, 13:32 Ничего нового. Рачьё всё мерзость у себя собирает. Ответить Цитировать Пожаловаться
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