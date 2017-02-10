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Могерини и новый госсекретарь США обсудили Украину и РФ

10 февраля в 07:50

Также обсуждались тема терроризма, Сирия и ядерная сделка с Ираном.

Федерика Могерини (Federica Mogherini)
Могерини обсудила с новым главой Государственного департамента США Украину и Россию
ec.europa.eu
Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Фредерика Могерини и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на своей первой встрече, которая прошла в Вашингтоне, обсудили Украину и Россию. Кроме того, стороны обсудили проблему терроризма, кризис в Сирии, а также ядерную сделку с Ираном, сообщает Reuters.

Это была первая встреча Могерини с американским коллегой, с момента избрания Дональда Трампа президентом. В Государственном департаменте пока не представили деталей переговоров между главами внешнеполитических ведомств.

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Ранее сообщалось, что  Федерика Могерини сообщила о позиции Европейского союза относительно обострения ситуации на востоке Украины. Могерини подчеркнула необходимость соблюдения минских договоренностей всеми сторонами вооруженного конфликта.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Могерини Украина США Европа
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