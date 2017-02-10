Могерини и новый госсекретарь США обсудили Украину и РФ

Также обсуждались тема терроризма, Сирия и ядерная сделка с Ираном.

Могерини обсудила с новым главой Государственного департамента США Украину и Россию ec.europa.eu

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасностии госсекретарь США Рекс Тиллерсон на своей первой встрече, которая прошла в Вашингтоне, обсудили Украину и Россию. Кроме того, стороны обсудили проблему терроризма, кризис в Сирии, а также ядерную сделку с Ираном, сообщает Reuters

Это была первая встреча Могерини с американским коллегой, с момента избрания Дональда Трампа президентом. В Государственном департаменте пока не представили деталей переговоров между главами внешнеполитических ведомств.

Ранее сообщалось, что Федерика Могерини сообщила о позиции Европейского союза. Могерини подчеркнула необходимость соблюдения минских договоренностей всеми сторонами вооруженного конфликта.