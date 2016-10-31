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Мнения украинцев относительно досрочных выборов в Раду разделились поровну

31 октября в 22:42

На внеочереждных выборах в украинский парламент могли бы пройти восемь партий.

Рада
Досрочные парламентские выборы могли бы существенно переформатировать Верховную Раду
president.gov.ua
Количество сторонников и противников проведения досрочных парламентских выборов в Украине приблизительно равно, свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованного в понедельник, 31 октября.

Так, по состоянию на сентябрь, досрочный роспуск Верховной Рады и внеочередные выборы народных депутатов безусловно поддержали 18% респондентов, еще 24% – скорее поддержали бы.

В то же время, 21% опрошенных высказался решительно против, а 19% – скорее всего против досрочных парламентских выборов.

Таким образом, 42% украинцев поддерживают, а 40% – не поддерживают внеочередные выборы в Верховную Раду. Еще 18% затруднились с ответом.

Если бы выборы состоялись в сентябре, то новый состав украинского парламента по пропорциональной системе могли бы сформировать представители восьми политических сил.

Так, за "Батькивщину" выразили готовность проголосовать 13% тех, кто пришел бы неа выборы, за "Блок Петра Порошенко" – 10%, за Радикальную партию – 9%. "Оппозиционный блок" могли подержать 8% избирателей, а "Самопомич" – 7% избирателей.

Шансы на преодоление пятипроцентного барьера есть еще у трех политических сил – "Гражданской позиции",  ВО "Свобода" и партии "За жизнь".

Ретинг остальных партий, в том числе, представленных в Верховной Раде восьмого созыва "Народного фронта" и "Видродження", составил 2% и ниже.

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В украинский парламент на внеочередных выборах могли бы пройти восемь партий
Социологическая группа "Рейтинг"

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Согласно сентябрьскому опросу КМИС, наибольшей поддержкой украинцев пользуются партии "Батькивщина" (15,4%), "Блок Петра Порошенко" (14,5%) и "Оппозиционный блок" (13,1%).   Как отмечают социологи, за последние полгода поддержка ВО "Батькивщина" несколько снизилась, поддержка "Блока Петра Порошенко" в такой же степени возросла.

За это же время поддержка "Оппозиционного блока", "Самопомочи" (10,3%), Радикальной партии Олега Ляшко (9,6%) и партии "Гражданская позиция" (6%) практически не изменилась.

По материалам: Социологическая группа "Рейтинг"
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Тэги выборы Рада депутаты рейтинг партии
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1 комментарий
  • Dmitro Gnatyuk Вчера, 23:50 Спочатку необхідно змінити виборче законодавство. Зменшити кількість дармоїдів-мільйонерів членів-депутатів до 100-150(максимум). Запрвадити пропорційну систему для забезпечення 100% складу парламенту. Знизити прохідний % до 3% для забезпечення спрощення коаліціяди. А тоді вже нові вибори. Тільки ці дармоїди цього не допустять. Їм це не вигідно. Ответить Цитировать Пожаловаться
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