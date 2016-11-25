Минюст отклонил разработанный НАПК порядок проверки е-деклараций

В документе нашли противоречия с другими нормативными актами.

У Петренко опасаются, что предложенный НАПК порядок проверки е-деклараций позволит оспорить решения комиссии в суде obozrevatel.com

Министерство юстиции не согласовало разработанный Национальным агентством по вопросам предотвращения коррупции порядокиз-за выявленных в нем нарушений.

"Мы направили в НАПК пояснения на 11 страницах с перечнем нарушений, который содержатся в предложенном НАПК порядке проверки деклараций", – сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook вечером в четверг, 24 ноября.

В Минюсте, в частности, обратили внимание на то, что в порядке не указаны сроки начала проверок, их длительность, отсутствуют требования к содержанию выводов по результатам проверки, а также требования достоверности к информации и источникам ее получения.

Кроме того, сотрудники министерства указали на неточности в формулировках и противоречия с другими нормативными актами, что может привести к опротестованию решений НАПК в судебном порядке.

Также в Минюсте подчеркнули, что предусмотренная порядком возможность единоличного принятия решения членом комиссии противоречит приницпу коллегиальности, положенному в основу работы НАПК.

Напомним, что в Украине завершился первый этап е-декларирования. По состоянию на 24:00 30 октября в реестре насчитывалось 103 268 ежегодных деклараций за 2015 год.

11 ноября НАПК утвердило "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", а также "Порядок осуществления мониторинга образа жизни лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Подробнее о готовности НАПК к осуществлению проверки электронных деклараций чиновников читайте в интервью Валентины Самар с членом НАПК Русланом Рябошапкой, в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".