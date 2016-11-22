Минюст назначил главным люстратором 23-х летнюю Анну Калынчук

Ранее она работала помощником экс-главы департамента люстрации Минюста Татьяны Козаченко.

Главным люстратором стала Анна Калынчук

На должность исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции назначена Анну Калынчук, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

"Трудовой коллектив департамента собрался и предложил кандидатуру и. о. директора Ани (Калынчук). Я поддержал эту кандидатуру", - сказал Петренко, передают "Українські новини".

По его словам, отставка Козаченко была плановой, поскольку она не планировала работать на госслужбе свыше 2 лет.

После завершения формирования нового Общественного люстрационного комитета будет объявлен открытый конкурс на главу люстрационного департамента Минюста.

Анне Калынчук 23 года, родилась в Бориславе Львовской области. Она окончила Национальную Острожскую академию, работала в адвокатском объединении "Юридическая компания"Капитал", ранее занимала должность помощницы Козаченко.

Как сообщалось, новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции назначена 24-летняя Анастасия Деева, ранее работавшая советником главы МВД Арсена Авакова. Соответствующее распоряжение №806-р было одобрено Кабинетом министров еще 26 октября.

21 ноября председатель департамента по вопросам Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко объявила о решении уйти в оставку.