Минюст назначил главным люстратором 23-х летнюю Анну Калынчук

Ранее она работала помощником экс-главы департамента люстрации Минюста Татьяны Козаченко.
На должность исполняющей обязанности директора департамента по вопросам люстрации Министерства юстиции назначена Анну Калынчук, сообщил министр юстиции Павел Петренко.
"Трудовой коллектив департамента собрался и предложил кандидатуру и. о. директора Ани (Калынчук). Я поддержал эту кандидатуру", - сказал Петренко, передают "Українські новини".
По его словам, отставка Козаченко была плановой, поскольку она не планировала работать на госслужбе свыше 2 лет.
После завершения формирования нового Общественного люстрационного комитета будет объявлен открытый конкурс на главу люстрационного департамента Минюста.
Анне Калынчук 23 года, родилась в Бориславе Львовской области. Она окончила Национальную Острожскую академию, работала в адвокатском объединении "Юридическая компания"Капитал", ранее занимала должность помощницы Козаченко.
Как сообщалось, новым заместителем министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции назначена 24-летняя Анастасия Деева, ранее работавшая советником главы МВД Арсена Авакова. Соответствующее распоряжение №806-р было одобрено Кабинетом министров еще 26 октября.
21 ноября председатель департамента по вопросам Министерства юстиции Украины Татьяна Козаченко объявила о решении уйти в оставку.Українські новини