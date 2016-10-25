Минские соглашения помогли предотвратить полноценную войну - Штайнмайер

Хотя результаты Минских договоренностей "приходится искать с увеличительным стеклом", заявил министр иностранных дел Германии.

Минские соглашения помогли предотвратить "пожар" в самом центре Европы, верит Штайнмайер lvz-online.de

Прогресс в выполнении Минских договоренностей идет медленно, однако эти соглашения помогли предотвратить полноценную войну на Донбассе, считает министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

"Уместно держать перед глазами то, что мы, при всех недостатках, имеем благодаря Минскому процессу: мы смогли предотвратить перерастание конфронтации в восточной части Украины в полноценный военный конфликт, который был бы неконтролируемым и мог бы перерасти в "пожар" в самом центре Европы", - сказал Штайнмайер в интервью немецкому изданию Märkische Allgemeine, сообщает Deutsche Welle.

Однако глава МИД Германии признал, что воплощение Минских договоренностей движется со скоростью "улитки", а результаты этих договоренностей "приходится искать с увеличительным стеклом".

Штайнмайер также подчеркнул, что видит в действиях РФ стремление творить политику на уровне с США, желание укрепить собственную мощь и расширить свои зоны влияния", однако не считает наличие даже сотен или тысяч исламистов в Алеппо достаточным оправданием для бомбардировки города авиацией.

Напомним, как сообщил по итогам встречи в Берлине президент Украины Петр Порошенко, до конца ноября главы министерств иностранных дел утвердят основу проекта дорожной карты по имплементации минских соглашений.

Встреча в "Нормандском формате" состоялась в ночь с 19 на 20 октября. Порошенко, Меркель и Олланд провели трехсторонние консультации перед саммитом "Нормандской четверки". Лидеры скоординировали свои позиции перед встречей с российским президентом Владимиром Путиным.

Как пишет Сергей Рахманин в своем материале для ZN.UA, даже если Россия согласиться допустить наблюдателей ОБСЕ к границе, у них не будет реальных механизмов ее контроля, что ставит под вопрос возможность реального обеспечения безопасности в ОРДЛО.

Подробнее о результатах встречи лидеров "Нормандской четверки" в Берлине и "дорожной карте" имплементации Минских договренностей читайте в статье Сергея Рахманина "Геймер и таймер" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".