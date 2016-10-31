Министр финансов задекларировал антиквариат 19 века и счет жены в британском банке

Данилюк указал в декларации жилой дом и земельный участок в Киевской обасти, которые записаны на его жену.

В перечне «денежные активы» Данилюк указал счет своей супруги в размере 15 тысяч фунтов стерлингов в National Westminster Bank Plc obozrevatel.com

Министр финансов Украины Александр Данилюк указал в своей электронной декларации сведения о владении жилым домом, земельным участком, автомобилем, антикварные изделия, икону, зарплату, счет в британском банке и наличные.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, жене министра Ольге Данилюк принадлежит жилой дом в Киевской области площадью 290 кв. м., стоимостью свыше двух миллионов гривень, земельный участок площадью 984 кв. м., стоимостью также свыше двух млн грн.

Также министру финансов принадлежит легковой автомобиль BMW X5 2008 года выпуска, антикварные швейцарские часы, серебро 19 столетия и афонская икона Святого Николая, которая является собственностью сына, Владимира Данилюка.

Данилюк задекларировал 177 тыс. грн зарплаты своей жены, 374 тыс. грн ее дивидендов от юридического лица CEE Investment and Advisory LLP, зарегистрированного заграницей.

В перечне "денежные активы" Данилюк указал счет своей супруги в размере 15 тысяч фунтов стерлингов в National Westminster Bank Plc, а также 155 тысяч долларов США, 21 тысячу фунтов стерлингов наличными, которые принадлежат его жене.

Ранее сообщалось, что в полночь 30 октября в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, кто занимает ответственное и особо ответственное положение, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) на своем сайте.

В целом в Едином госреестре деклараций по завершению первого этапа было зарегистрировано 114,244 тыс. документов, сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Согласно пункту 2 раздела XIII "Заключительные положения" Закона Украины "О предотвращении коррупции" в 2016 году служебные лица, которые на день начала работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, в соответствии со статьей 50 Закона занимают ответственное и особо ответственное положение, обязаны подать ежегодные декларации за прошлый год в порядке, установленном настоящим Законом, в течение 60 календарных дней после начала работы системы.



Система е-декларираций начала работу с 1 сентября 2016 года. Соответственно, декларации должны были быть поданы до 24:00 30 октября 2016 года. В НАПК возложили вину за технические проблемы с процедурой заполнения е-деклараций на провайдера и администратора системы.