Милитаризация оккупированного Крыма опасна для Европы – МИД Украины

Россия превратила Крым в военную базу, заявил украинский дипломат в ООН.

Крым превратился в Российскую военную базу evgovorov / Depositphotos

Россия превратила украинский полуостров Крым в военную базу с современными видами оружия, которое может угрожать не только странам Черноморского региона, но и Европе, заявил директор департамента международной безопасности МИД Украины Сергей Шутенко во время панельной дискуссии первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Политика провокаций России в Крыму, частью которой являются планы разместить там ядерное оружие, нуждается в консолидированном ответе международного сообщества", - сказал представитель украинского МИД.

По словам Шутенко Россия также использует Крым как логистическую базу для продолжения военной кампании в Сирии.

Сообщается, что представители более 50 стран-членов ООН осудили оккупацию Крыма и подтвердили, что поддерживают территориальную целостность Украины.

МИД Украины

‼️ Росія розгорнула в тимчасово окупованому #Крим'у нові види озброєння, здатного вражати Європу. Повна презентація− https://t.co/4DWCw8gtpk pic.twitter.com/EyCixjWnsr — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 12 октября 2016 г.

Напомним, первая резолюция по Крыму, которая подтверждала территориальную целостность Украины, была принята 27 марта в 2014 году, сразу после оккупации Крыма российскими войсками и проведения так называемого "референдума". Тогда 100 стран-членов ООН поддержали Украину, всего лишь 11 были против, еще 58 – воздержались.

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Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина рассчитывает, что в ходе Генеральной ассамблеи ООН будет принята резолюция по нарушению прав человека на захваченном Россией Крымском полуострове.

В ходе выступления на Ялтинской стратегии в Киеве в пятницу, 16 сентября, Порошенко также заявил, что Украина не пойдет ни на какие уступки в вопросе аннексии Крыма только для того, чтобы добиться разрешения ситуации в Донбассе.