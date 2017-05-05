Миграционная служба косвенно подтвердила лишение депутата Артеменко гражданства Украины

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В сообщении Миграционной службы прямо не сказано, что Порошенко лишил гражданства народного депутата Артеменко. Говорится о каком-то "народном депутате".

Миграционная служба дала туманное разъяснение о лишении Артеменко гражданства Andrey Artemenko / Facebook

Государственная миграционная служба на своем сайте обнародовала разъяснение, озаглавленное " В соответствии с указом президента Украины народный депутат утратил гражданство Украины ", в тексте которого упоминается народный депутат Андрей Артеменко.

"Президентом Украины издан указ об утрате гражданства Украины лицами, которые не выполнили обязательства прекратить иностранное гражданство, а также теми, кто добровольно получил гражданство иностранных государств", - говорится в сообщении.

В тексте комментария также говорится, что "материалы по народному депутату Андрею Артеменко, предоставленные Генеральной прокуратурой через МВД, проработанные Государственной миграционной службой и направленные на рассмотрение Комиссии по вопросам гражданства при президенте, в установленном порядке рассмотрены на заседании Комиссии 25 апреля 2017 года".

По данным Государственной миграционной службы, всего в 2012-2016 гг. указами президента была оформлена утрата гражданства в отношении 323 лиц.

4 мая член парламентской фракции Радикальной партии Дмитрий Линько обнародовал копию указа президента от 29 апреля 2017 года о лишении Артема Артеменко гражданства Украины.

19 февраля газета The New York Times сообщила, что член парламентской фракции "Радикальной партии" Андрей Артеменко передал план нормализации отношений между Украиной и Россией экс-советнику президента США Майклу Флинну незадолго до его отставки.

Среди прочего план содержит идею проведения всеукраинского референдума о передаче Крыма России в аренду на 50-100 лет, а также предусматривает вывод российских войск с территории Украины. Документы Флинну Артеменко передавал через бизнесмена Феликса Сейтера, у которого были деловые отношения с Дональдом Трампом, а также через юриста американского президента Майкла Коэна.

20 февраля фракция "Радикальной партии" приняла решение об исключении Артеменко из своего состава. На следующий день Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о том, что в отношении Артеменко возбуждено уголовное дело по статье 111 "Государственная измена" Уголовного кодекса Украины. Он также не исключил того, что в Верховную Раду будет внесено представление о снятии с Артеменко депутатской неприкосновенности.