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МИД Украины вызвал представителя Сирии из-за заявления по Крыму

24 октября в 15:26

В МИД временно поверенному в делах Сирии подчеркнули, что Крым был, есть и остается частью Украины.

МИД Украины, МЗС
Заявление спикера парламента Сирии вызвало возмущение в МИД Украины
Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временно поверенного в делах Сирии из-за заявлений спикера парламента этой страны Хадии Халаф Аббас о принадлежности аннексированного Крыма в России.

"20 октября МИД вызвал временно поверенного в делах Сирии в Украине", – сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца "Радио Свобода".

Она сообщила, что в МИД Украины выразили решительный протест и отметили, что это абсолютно неправомерно, и вызвало возмущение во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что подобные заявления являются недружественным шагом со стороны Сирии.

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Напомним, что спикер Народного совета Сирии Хадия Халаф Аббас заявила, что сирийская сторона признает Крым неотъемлемой частью России.

Ранее спикер заявила в интервью для российских СМИ, Крым, якобы потерян Россией после распада Советского Союза, "вернулся" к ней в результате "свободного волеизъявления народа на Крымском референдуме".

"Мы признаем, что Крым является неотъемлемой частью России", – заявила она.

Напомним, в период аннексии Крыма президент Сирии Башар Асад направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с одобрением его действий на территории Украины. Вслед за Сирией, солидарность с Россией в вопросе аннексии Крыма проявила Северная Корея.

В дальнейшем, Сирия была одной из тех стран, которые не поддержали резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины в марте 2014 года. Тогда против нее, помимо России, проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.

По материалам: Радио Польша
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Тэги Сирия Крым Россия Украина МИД аннексия
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