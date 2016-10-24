МИД Украины вызвал представителя Сирии из-за заявления по Крыму

В МИД временно поверенному в делах Сирии подчеркнули, что Крым был, есть и остается частью Украины.

Заявление спикера парламента Сирии вызвало возмущение в МИД Украины Андрей Товстыженко, ZN.UA

В Министерство иностранных дел Украины вызвали временно поверенного в делах Сирии из-за заявлений спикера парламента этой страны Хадии Халаф Аббас о принадлежности аннексированного Крыма в России.

"20 октября МИД вызвал временно поверенного в делах Сирии в Украине", – сказала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца "Радио Свобода".

Она сообщила, что в МИД Украины выразили решительный протест и отметили, что это абсолютно неправомерно, и вызвало возмущение во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что подобные заявления являются недружественным шагом со стороны Сирии.

Напомним, что спикер Народного совета Сирии Хадия Халаф Аббас заявила, что сирийская сторона признает Крым неотъемлемой частью России.

Ранее спикер заявила в интервью для российских СМИ, Крым, якобы потерян Россией после распада Советского Союза, "вернулся" к ней в результате "свободного волеизъявления народа на Крымском референдуме".

"Мы признаем, что Крым является неотъемлемой частью России", – заявила она.

Напомним, в период аннексии Крыма президент Сирии Башар Асад направил своему российскому коллеге Владимиру Путину телеграмму с одобрением его действий на территории Украины. Вслед за Сирией, солидарность с Россией в вопросе аннексии Крыма проявила Северная Корея.

В дальнейшем, Сирия была одной из тех стран, которые не поддержали резолюцию ООН в поддержку территориальной целостности Украины в марте 2014 года. Тогда против нее, помимо России, проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Куба, КНДР, Никарагуа, Судан, Сирия, Венесуэла и Зимбабве.