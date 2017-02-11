МИД Украины вызвал посла Беларуси в связи с задержанием в Минске писателя Жадана

Разъяснения белорусской стороны не удовлетворили Киев. Готовится телефонный разговор министров иностранных дел.
"Руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины", - говорится в комментарии МИД Украины.
Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.
В ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси, отмечается в комментарии.
Ранее украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что его задержали в Минске, продержали ночь в камере, после чего запретили въезд в республику на неопределенный срок. По словам Жадана, это связано с тем, что его подозревают на России в "террористической деятельности", а Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне.