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МИД Украины вызвал посла Беларуси в связи с задержанием в Минске писателя Жадана

11 февраля в 17:48

Разъяснения белорусской стороны не удовлетворили Киев. Готовится телефонный разговор министров иностранных дел.

Сергей Жадан
МИД Украины выразил глубокую озабоченность в связи с задержанием в Минске Сергея Жадана
МИД Украины
Посол Беларуси был вызван в Министерство иностранных дел Украины в связи с задержанием в Минске украинского писателя Сергея Жадана.

"Руководителю белорусской дипмиссии высказана глубокая обеспокоенность ситуацией с задержанием и запретом въезда Сергея Жадана, обращено внимание на системность таких действий белорусских правоохранителей в отношении граждан Украины", - говорится в комментарии МИД Украины.

Представитель МИД Украины отметил, что разъяснения белорусской стороны, полученные на сегодня, не удовлетворяют украинскую сторону.

В ближайшее время будет проведен телефонный разговор руководителей внешнеполитических ведомств Украины и Беларуси, отмечается в комментарии.

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Ранее украинский писатель Сергей Жадан сообщил, что его задержали в Минске, продержали ночь в камере, после чего запретили въезд в республику на неопределенный срок. По словам Жадана, это связано с тем, что его подозревают на России в "террористической деятельности", а Беларусь находится с РФ в одной визовой зоне.

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