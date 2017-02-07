МИД Украины вызвал немецкого посла Райхеля для объяснений его заявлений по Донбассу

Посол Германии заявил, что выборы в Донбассе возможны в присутствии российских войск. Вызвали в МИД Украины.

МИД Украины отреагировал за заявление немецкого посла по выборам в Донбассе Андрей Товстыженко, ZN.UA

Посла Германии в Украине Эрнста Райхеля вызвали в Министерство иностранных дел Украины для предоставления объяснений его заявлений.

"Посол Германии приглашен в МИД Украины для получения объяснений относительно его высказываний, опубликованных в интервью изданию РБК-Украина", - сказали агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе МИД Украины

Ранее посол Германии в Украине Эрнст Райхель заявил, что выборы в Донбассе могут пройти и без вывода российских войск. При этом посол ссылается на опыт ГДР, где последние выборы состоялись с присутствием советских войск, но привели к смене власти.

Группа депутатов Верховной Рады решила бойкотировать празднование 25-летия посольства Германии в Украине после скандального заявления посла Германии.