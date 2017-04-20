МИД Украины выразил протест в связи с проведением "международного форума" в оккупированном Крыму

В Кремле решили организовать фейковый "Ялтинский экономический форум".

В МИД напомнили, чей Крым LB.ua

Министерство иностранных дел Украины направило в Москвув связи с проведением в оккупированном Крыму так называемого ""Ялтинского международного экономического форума" 20-22 апреля.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение этого мероприятия является очередным грубым нарушением Кремлем государственного суверенитета Украины, украинского законодательства, общепризнанных норм международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также других многосторонних международных договоров.

"В этом контексте, высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", – говорится в пресс-релизе МИД, распространенном вечером в четверг, 20 апреля.

Ранее сообщалось, что в оккупированный Крым прибыли политики из ряда европейских и других стран мира, а также делегация из непризнанной Абхазии, чтобы посетить "Ялтинский международный экономический форум".

Одной из самых многочисленных стала итальянская делегация, состоящая из более чем 50 участников, в том числе, депутатов итальянского парламента от ультраправой "Лиги севера" и партии Сильвио Берлускони "Вперед Италия!".

Кроме того, в Крым прибыли и депутаты от ультраправых партий других европейских стран, в частности, австрийской "Партии свободы".