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МИД Украины выразил протест в связи с проведением "международного форума" в оккупированном Крыму

20 апреля в 21:51

В Кремле решили организовать фейковый "Ялтинский экономический форум".

Путин Крым
В МИД напомнили, чей Крым
LB.ua
Министерство иностранных дел Украины направило в Москву ноту протеста в связи с проведением в оккупированном Крыму так называемого ""Ялтинского международного экономического форума" 20-22 апреля.

В украинском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что проведение этого мероприятия является очередным грубым нарушением Кремлем государственного суверенитета Украины, украинского законодательства, общепризнанных норм международного права, в том числе, Устава ООН, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года и "Положение с правами человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь" от 19 декабря 2016 года, а также других многосторонних международных договоров.

"В этом контексте, высказано категорическое требование относительно принятия российской стороной безотлагательных мер по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, неукоснительного соблюдения общепризнанных норм международного права и немедленного прекращения практики проведения без согласия Украины любых мероприятий на ее суверенной территории", – говорится в пресс-релизе МИД, распространенном вечером в четверг, 20 апреля.

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Ранее сообщалось, что в оккупированный Крым прибыли политики из ряда европейских и других стран мира, а также делегация из непризнанной Абхазии, чтобы посетить "Ялтинский международный экономический форум".

Одной из самых многочисленных стала итальянская делегация, состоящая из более чем 50 участников, в том числе, депутатов итальянского парламента от ультраправой "Лиги севера" и партии Сильвио Берлускони "Вперед Италия!".

Кроме того, в Крым прибыли и депутаты от ультраправых партий других европейских стран, в частности, австрийской "Партии свободы".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Крым оккупация аннексия Ялта
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