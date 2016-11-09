МИД указал ЕС на недопустимость отсрочки безвизового режима

Киев надеется, что в Брюсселе не будут увязывать предоставление безвизового режима с согласованием механизма его приостановки.

В МИД в очередной раз напомнили, что Украина выполнила требования по визововой либерализации с ЕС European Parliament / Flickr

Дальнейшая отсрочка предоставления Украинес Европейским Союзом является недопустимой, заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль во время встречи с послом ЕС в Киеве Хьюгом Мингарелли в среду, 9 ноября.

Зеркаль подчеркнула, что Украина выполнила все критерии плана действий по либерализации визового режима, что подтверждено отчетом Еврокомиссии от 18 декабря 2015 года, в том числе, созданны антикоррупционные органы и внедрена система электронного декларирования, сообщает пресс-служба МИД.

В связи с этим, заместитель министра выразила надежду, что государства-члены ЕС приложат дополнительные усилия и одобрят законодательное предложение относительно предоставления украинским гражданам права на краткосрочные безвизовые уже в ближайшее время, безотносительно к процессу согласования Евросоюзом механизма временной приостановки безвизового режима.

Напомним, что Европейский союз отложил рассмотрение вопроса либерализации визового режима для Украины в связи с внутренней дискуссией в ЕС по поводу полномочий реагирования на миграционный кризис.

В тоже время президент Украины Петр Порошенко заявил, что Евросоюз должен завершить все внутренние процедуры для предоставления Украине безвизового режима до 24 ноября. Данную информацию подтвердила евродепутат, докладчик по Украине Мария Габриель, которая указала, что Европарламент должен рассмотреть вопрос отмены виз для Украины до саммита Украина-ЕС, намеченного на этот день.

Напомним, 26 сентября, профильный комитет Европарламента поддержал предоставление Украине безвизового режима. После успешного голосования по докладу и мандату, Европарламент должен будет утвердить состав переговорной команды, которая будет вести переговоры с Еврокомиссией и Европейским Советом. Группу переговорщиков ЕП возглавит британский депутат Клод Мораес. В ее состав также войдет докладчик по Украине Мария Габриэль из Болгарии.