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МИД проверит информацию телефонном розыгрыше Порошенко разговором якобы с президентом Кыргызстана

3 ноября в 19:22

У Климкина считают звонок спланированной провокацией, направленной против украинской инициативы по Крыму в ООН.

 

Порошенко телефон
С сайта президента Украины удалили сообщение о о разговоре Порошенко с Атамбаевым
Министерство иностранных дел Украины сообщило о проведении проверки в связи с провокацией с телефонным разговором президента Петра Порошенко с президентом Кыргызстана Алмазбеком Атамбаевым.

"У президента были запланированы ряд телефонных разговоров с главами государств с целью продвижения в ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму, в том числе, с президентом Республики Кыргызстан. Информацию о спланированной провокации проверяют украинская и кыргызская стороны. Мы выясняем все обстоятельства, в том числе технические", – сообщила глава пресс-службы МИД Марьяна Беца в среду, 3 ноября.

По ее словам, провокация, очевидно, была направлена на срыв продвижения украинской резолюции по Крыму в ООН, сообщает "Радио Свобода".

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Напомним, 2 ноября на сайте официальном сайте президента Украины появилось сообщении о телефонном разговорое Порошенко с президентом Кыргызскана Атамбаевым. В сообщении говорилось, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-кыргызских отношений.

В аппарате президента Кыргызстана информацию о разговоре опровергли. Вскоре публикацию  о разговоре с Атамбаевым удалили с сайта президента Украины.

По материалам: ZN.UA , Радіо Свобода ,
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Тэги Порошенко Атамбаев Кыргызстан МИД Крым ООН
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