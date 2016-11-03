МИД проверит информацию телефонном розыгрыше Порошенко разговором якобы с президентом Кыргызстана

У Климкина считают звонок спланированной провокацией, направленной против украинской инициативы по Крыму в ООН.

С сайта президента Украины удалили сообщение о о разговоре Порошенко с Атамбаевым

Министерство иностранных дел Украины сообщило о проведении проверки в связи с провокацией с телефонным разговором президента Петра Порошенко сАлмазбеком Атамбаевым.

"У президента были запланированы ряд телефонных разговоров с главами государств с целью продвижения в ООН резолюции о нарушении прав человека в Крыму, в том числе, с президентом Республики Кыргызстан. Информацию о спланированной провокации проверяют украинская и кыргызская стороны. Мы выясняем все обстоятельства, в том числе технические", – сообщила глава пресс-службы МИД Марьяна Беца в среду, 3 ноября.

По ее словам, провокация, очевидно, была направлена на срыв продвижения украинской резолюции по Крыму в ООН, сообщает "Радио Свобода".

Напомним, 2 ноября на сайте официальном сайте президента Украины появилось сообщении о телефонном разговорое Порошенко с президентом Кыргызскана Атамбаевым. В сообщении говорилось, что собеседники обсудили актуальные вопросы украинско-кыргызских отношений.

В аппарате президента Кыргызстана информацию о разговоре опровергли. Вскоре публикацию о разговоре с Атамбаевым удалили с сайта президента Украины.