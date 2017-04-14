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Международные правозащитные организации призвали Порошенко отменить е-декларирование для активистов

Правозащитники усомнились в искренности инициаторов изменения антикоррупционного законодательства Петр Порошенко/Facebook

Правозащитные организации из семи стран направили открытое обращение к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой отменить поправки в антикоррупционное законодательство, которые предусматривают обязательноеи их контрагентов.

Подпись под обращением поставили руководители 31 международной организации, сообщает "Центр информации о правах человека".

Авторы письма выразили уверенность, что принятые в марте законодательные нормы нарушают автономию гражданского общества на выбор темы своей работы, ограничивая возможность людей свободно работать на организации, занимающиеся освещением и противодействием коррупции, по сравнению с другими организациями.

Международные правозащитники отметили, что целью подобных инициатив является запугивание гражданского общества и дискредитация общественных организаций.

Порошенко напомнили, что подписав в марте прошлого года резолюцию Совета ООН по правам человека в отношении правозащитников, Украина взяла на себя обязательства "поощрять и стимулировать участие общественности, а также способствовать прозрачности, подотчетности и эффективному управлению для предотвращения коррупции и борьбы с ней с участием должностных лиц".

"Тот факт, что голосование за внесение поправок в закон было поспешным, без консультаций с гражданским обществом, особенно правозащитными организациями, а также поспешное подписание закона вызывает сомнения относительно истинной цели этого законодательства. Это законодательство создает атмосферу общественного подозрения гражданского общества, и это происходит в стране, которая должна ценить вклад гражданского общества в развитие государства", – подчеркнули авторы обращения.

Копии письма были отправлены также в Верховную Раду, офисы премьер-министра Владимира Гройсману и министра иностранных дел Павла Климкина, комиссара Совета Европы по правам человека, ПАСЕ, ООН, Европарламент, представительство ЕС в Украине, еврокомиссару Йоханнесу Хану и различные министерства и парламентские комитеты.

Напомним, 27 марта, президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий военнослужащих рядового и младшего командного состава от подачи е-деклараций, которым также водиться обязательное декларирование для представителей антикоррупционных общественных организаций.

В то же время, во время встречи с гражданскими активистами президент инициировал создание совместной рабочей группы с участием членов общественных организаций, народных депутатов и представителей Администрации президента с целью разработки согласованных изменений в этот закон в части, касающейся обязанности заполнять электронные декларации представителями общественных организаций, ведущих борьбу с коррупцией.

23 марта Верховная Рада внесла изменения в ст. 3 закона "О предотвращении коррупции". Президентский законопроект поддержали 268 народных депутатов. Изначально законопроект был направлен на освобождение солдат и младших офицеров от подачи е-деклараций. Однако в ходе рассмотрения во втором чтении в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, закон обязывает подавать е-декларации представителей антикоррупционных организаций. Изменения антикоррупционного законодательства жестко раскритиковали официальные представители США, ЕС, послы стран "Большой семерки" и международные организации.

Подробнее о скандальных поправках в закон "О предотвращении коррупции" читайте в статье Валентины Самар "Охота на охотников" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".