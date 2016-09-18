Меркель призвала Украину к выполнению Минских договоренностей

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В Берлине хотят, чтобы Украина и Россия продемонстрировали политическую волю к достижению прогресса в урегулировании конфликта.

Стали известны дополнительные подробности субботнего разговора Порошенко с Меркель Number 10/Flickr

Во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко в субботу, 17 сентября, федеральный канцлер Германиипризвала Киев к выполнению своей части обязательств по Минским договоренностям, передает Reuters

Канцлер подчеркнула, что ближайшие недели необходимо использовать, чтобы сделать "решительный шаг", сообщили в пресс-службе главы правительства ФРГ.

Меркель выразила желание, чтобы Киев и Кремль продемонстрировали политическую волю к достижению прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

Напомним, во время визита в Киев 14 сентября министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Марк Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер призвали Киев к выполнению политической части Минских договоренностей до вывода российских войск из ОРДЛО.

Напомним, 5 сентября, во вторую годовщину подписания Минских соглашений, в МИД Украины заявили что за минувшие два года с момента подписания протокола российская сторона так и не выполнила ни одного его пункта.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель договорились активизировать усилия по реализации Минских соглашений, в частности – в рамках "Нормандского формата" и Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Также ZN.UA со ссылкой на собственные источники сообщало о том, что Запад установил для Украины новые крайние сроки по проведению выборов в ОРДЛО и стабилизации обстановки в Донбассе.

Петр Порошенко заявил, что не будет форсировать принятие изменений в Конституцию по "особому статусу" Донбасса.