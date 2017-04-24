Меркель потребовала привлечь к ответственности виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

Федеральный канцлер призвала стороны конфликта соблюдать режим тишины в Донбассе.
"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно скорее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных", – заявила Меркель в воскресенье, 23 апреля, передает Deutsche Welle.
Глава немецкого правительства также призвала стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.
Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.
Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.
В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.ZN.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) , m.rzn.info ,