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Меркель потребовала привлечь к ответственности виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

24 апреля в 02:25

Федеральный канцлер призвала стороны конфликта соблюдать режим тишины в Донбассе.

Ангела Меркель1
Меркель отреагировала на инцидент в зоне АТО, в результате которого пострадал гражданин Германии
© European Council
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости скорейшего расследования подрыва автомобиля  ОБСЕ в оккупированной части Луганской области, в результате которого погиб наблюдатель, и еще двое получили ранения.

"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно скорее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных", – заявила Меркель в воскресенье, 23 апреля, передает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства также призвала стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

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Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.

По материалам: ZN.UA , Deutsche Welle (Українська редакція) , m.rzn.info ,
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Тэги ОБСЕ патруль взрыв АТО ОРЛО
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