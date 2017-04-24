Меркель потребовала привлечь к ответственности виновных в подрыве автомобиля ОБСЕ

Федеральный канцлер призвала стороны конфликта соблюдать режим тишины в Донбассе.

Меркель отреагировала на инцидент в зоне АТО, в результате которого пострадал гражданин Германии © European Council

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости скорейшего расследованияв оккупированной части Луганской области, в результате которого погиб наблюдатель, и еще двое получили ранения.

"Федеральное правительство ожидает, что все стороны конфликта как можно скорее сделают все возможное, чтобы выяснить, каким образом могло произойти это трагическое событие, и привлечь к ответственности виновных", – заявила Меркель в воскресенье, 23 апреля, передает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства также призвала стороны конфликта соблюдать режим прекращения огня в Донбассе.

Напомним, 23 апреля автомобиль миссии ОБСЕ подорвался на мине в районе села Пришиб в оккупированной части Луганской области. В результате взрыва погиб наблюдатель-гражданин США, двое сотрудников миссии – граждане Чехии и Германии – с ранениями были доставлены в больницу в оккупированном Луганске.

Боевики террористической организации "ЛНР" сразу же после инцидента обвинили Вооруженные силы Украины в обстреле патруля, однако вскоре признали, что автомобиль подорвался на противотанковой мине.

В СЦКК отметили, что в момент инцидента режим прекращения огня соблюдался как украинскими военнослужащими, так и боевиками российско-террористических формирований.