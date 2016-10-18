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Меркель, Олланд и Порошенко встретятся в Берлине перед саммитом в нормандском формате

18 октября в 12:25

Лидеры Германии, Франции и Украины скоординируют свои позиции перед встречей с Путиным.

Порошенко Меркель Олланд
Порошенко, Меркель и Олланд и пока не знают, что в голове у Путина
Сайт президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко, президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель перед саммитом в нормандском формате в Берлине 19 октября проведут трехстороннюю встречу.

"Это будет саммит в нормандском формате в Берлине. Но до него у нас будет трехсторонняя встреча с канцлером Германии и президентом Франции, где мы скоординируем наши позиции накануне встречи", - сказал Порошенко журналистам в Осло.

Отвечая на вопрос относительно ожиданий от встречи в нормандском формате, президент Украины сказал: "Я оптимистичен относительно координации с Европейским Союзом. К сожалению, никто не знает, что в голове у Путина".

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Ранее пресс-служба президента Украины сообщила о достижении договоренности провести саммит лидеров нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия) в Берлине 19 октября.

Источник агентства "Интерфакс" сообщил, что президент РФ Владимир Путин также примет участие в саммите в Берлине, а пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил встречу.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги встреча саммит Франция Германия Порошенко
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