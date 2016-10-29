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Мэр Днепра Филатов задекларировал квартиры, автомобили и свыше $ 1 миллиона наличных

29 октября в 18:49

В перечне транспортных средств есть парусно-моторное судно, воздушное средство и три легковых автомобиля марки Porsche.

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Филаторв внес в декларацию пять наручных часов, коллекцию японского искусства и ювелирные изделия
1stvc.net
 

Мэр Днепра Борис Филатов указал в своей электронной декларации сведения о владении тремя квартирами, шестью земельными участками и домом.

Согласно электронной декларации в Едином государственном реестре деклараций, Филатову принадлежат две квартиры Днепре и одна в Киеве, два парковочных места в подземном паркинге в Днепре.

В перечне транспортных средств есть парусно-моторное судно, воздушное средство, три легковых автомобиля марки Porsche, два авто Mercedes, один Jaguar и другие. Заработная плата, полученная по основному месту работы, составила 64 тыс. грн.

Также мэр Днепра задекларировал и наличные средства в сумме 3 млн 600 тыс. грн и $ 1 млн 112 тыс.

Среди ценного движимого имущества, кроме транспортных средств, Филаторв внес в декларацию пять наручных часов, коллекцию японского искусства и ювелирные изделия.

Также в декларацию внесены ювелирные изделия жены городского головы, Марины Филатовой. Кроме того, задекларирована одежда и исторические предметы коллекционирования.

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Ранее сообщалось, что председатель фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде Игорь Грынив не захотел объяснить происхождение своих доходов и имущества своей семьи. На попытки журналистов программы "Схемы" получить ответы относительно противоречий в декларациях депутат ответил оскорблениями: "Вы мне не интересны! Я вам пояснил. И делайте, что хотите. А относительно вас у меня есть большое презрение".

Напомним, что срок обязательной подачи электронных деклараций для украинских чиновников заканчивается 30 октября 2016 года. В течение последних двух месяцев было сделано несколько безуспешных попыток изменить систему, которую запустили с 1 сентября.

По материалам: ZN.UA
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Тэги декларация Днепр Филатов мэр
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