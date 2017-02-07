Мекрель призвала Путина повлиять на сепаратистов в Донбассе

Канцлер Германии сегодня в телефонном режиме пообщалась с президентом России по поводу эскалации конфликта на востоке Украины.
Разговор состоялся во вторник, 7 февраля.
Лидеры государств также договорились о необходимости новых усилий по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Канцлер Германии и президент России договорились о принятии новых усилий для прекращения огня и попросили министров иностранных дел и их советников остаться в тесном контакте", - отметил Зайберт.
Напомним, 2 февраля состоялось инициированое Украиной заседании Совета Безопасности ООН в связи с обстрелами Авдеевки российскими террористами. Обеспокоенность в связи с обострением в Донбассе выразили ПАСЕ, ОБСЕ и НАТО.
Напомним, ситуация в зоне АТО серьезно обострилась: противник с 29 января ведет массированные обстрелы Авдеевки и ее окрестностей, а подразделения ВСУ на позициях возле населенного пункта отразили несколько попыток штурма. Обстрелы Авдеевки из крупнокалиберной артиллерии и РСЗО уже привели к серьезным разрушениям и жертвам.
Из-за обстрелов российских сил было нарушено тепло- и энергоснабжение города, в городе введен режим чрезвычайной ситуации, приостановил работу коксохимический завод. В понедельник, 6 февраля, восстановлено водо-, тепло- и электроснабжение Авдеевки, заработали общеобразовательные школы и детские сады.
Подробнее об эскалации ситуации под Авдеевкой читайте в статье Юрия Бутусова "Что произошло в Авдеевке?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA