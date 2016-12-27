Механизм приостановки безвиза Евросоюз сможет утвердить в январе 2017 года – Климпуш-Цинцадзе

По словам украинского вице-премьера, институционные споры о приостановке безвиза уже завершены.
"Мы ожидаем механизма приостановки, я так понимаю, что в январе этот механизм окончательно будет принят. Он уже полностью согласован наконец-то, весь этот триалог между всеми европейскими институциями: Европейским парламентом, Европейским Советом и Европейской комиссией - наконец они решили все юридические и бюрократические препятствия для согласования этого механизма и в январе он будет проголосован", - сказала Климпуш-Цинцадзе в эфире 1+1, сообщает "Интерфакс-Украина".
Поскольку механизм приостановки безвиза является одним из предварительных решений перед предоставлением безвизового режима с ЕС для граждан Украины и Грузии, то, по словам Климпуш-Цинцадзе, она надеется на скорое рассмотрение этого вопроса, однако сроки прогнозировать не берется.
Ранее глава комитета по иностранным делам Европейского парламента Элмар Брок заявил о том, что визы для граждан Украины будут отменены, утверждение механизма приостановления должно состояться в течение нескольких недель.
Ранее сообщалось, что голосование Европарламента об утверждении безвизового режима для Украины не было отложено на 3 апреля 2017 года.
Ранее Европейский парламент назвал 3 апреля 2017 года новой ориентировочной датой рассмотрения депутатами вопроса либерализации визового режима для Украины.
Ранее глава представительства ЕС в Украине посол Хьюго Мингарелли заявил, что украинцы смогут ездить в страны Европейского Союза безвиз через несколько месяцев.
Напомним, 15 декабря Европарламент одобрил компромиссный проект механизма приостановки безвизового режима для третьих стран, от которого зависит рассмотрение вопроса о предоставлении безвизового режима для Украины.Интерфакс-Украина