Медведчука допрашивали по делу об убийствах Небесной Сотни – прокурор

Во время Евромайдан Янукович более 50 раз говорил с Медведчуком по телефону.

Медведчук дал в ГПУ "интересные" показания http://ipress.ua/

Генеральная прокуратура допрашивала лидера пророссийского движения "Украинский выбор"в рамках уголовного производства об убийствах участников Революции Достоинства.

"Допрос Медведчука уже был проведен в этом уголовном производстве с видеофиксацией во время досудебного расследования", – сообщил прокурор ГПУ Алексей Донской в эфире телеканала ICTV вчером в понедельник, 28 ноября.

По словам прокурора "очень длительный, очень подробный, и там было много интересных моментов". При этом детали допроса Донской разглашать не стал, сославшись на тайну следствия.

Напомним, во время видеодопроса экс-президента Виктора Януковича в Святошинском суде 28 ноября прокурор Донской сообщил, что с декабря 2013 года по февраль 2014 года Янукович не мене 54 раза беседовал с Медведчуком по телефону.

Напомним, в Святошинском районном суде Киева 28 ноября состоялся допрос бывшего президента Украины Виктора Януковича в режиме видеоконференции в качестве свидетеля по делу об убийстве 48 участников Евромайдана сотрудниками милицейского спецподразделения "Беркут" Александром Маринченко, Сергеем Тамтурой, Олегом Янишевским, Павлом Аброськиным и Сергеем Зинченко.

Во время судебного заседания генпрокурор Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.